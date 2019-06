Chemisch vs. mineralisch: Warum Sonnenmilch nicht nur gut ist

Für die einen ist die Textur kaufentscheidend, die anderen möchten einen ganz bestimmten Duft. Die Inhaltsstoffe von Sonnenschutz-Produkten stehen jedoch bei den meisten nicht im Fokus. Diese wurden jetzt von der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA unter die Lupe genommen.

Das Ergebnis: Bereits nach einem Tag am Strand sammeln sich die in Sonnenmilch enthaltenen Chemikalien im Blut an. Zudem wurden nach mehreren Tagen Anwendung eine Konzentration im Blut nachgewiesen. Die Inhaltsstoffe verweilten auch nach der gestoppten Anwendung mindestens 24 Stunden im Kreislauf.

Die FDA hat nun weitere Untersuchungen veranlasst. „Wir brauchen Studien, um diese Erkenntnisse einzuordnen und festzustellen, ob die Absorption bestimmter Inhaltsstoffe gesundheitliche Auswirkungen hat“, sagte Hautarzt David Leffell, Sprecher der American Academy of Dermatology, im Interview mit CNN.

Es ist nicht die erste Studie zu Sonnenschutzmitteln, die aufhorchen lässt. Bereits im Jahr 2001 belegte das Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Uni Zürich, dass synthetische UV-Filter ähnlich wie das weibliche Sexualhormon Östrogen wirken.