Charlotte Würdig: "Gute Gene und Brokkoli allein machen nicht schön"

Was dieser genau mit ihr macht, weiß sie nicht. "Ich sage einfach, dass ich gerne frischer aussehen möchte. Ich bin 40, aber möchte auch nicht aussehen wie 20." Sie wolle einfach morgens in den Spiegel schauen und sich denken: "Gar nicht so schlecht...". Und das sei als Frau besonders schwer, weil man immer etwas an sich auszusetzen habe.

Nur in einem Fall würde man Charlotte Würdig künftig nicht mehr beim Beauty-Doc antreffen: "Wenn meine Kinder gesagt hätten, dass ich es übertrieben hätte, dann würde ich es wohl lassen."