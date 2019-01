Charlotte Würdig spricht Klartext über ihre Beauty-Eingriffe

"So stelle ich mir Joker ohne Make-up vor" - Kommentare wie diese musste sich Charlotte Würdig in den vergangenen Tagen viele gefallen lassen. Auslöser für den Shitstorm: Die Moderatorin postete auf ihrem Instagram-Account ein Foto, auf dem sie beim Blick in den Spiegel zu sehen ist. Dass sie mit dem Posting für ein neues Beauty-Produkt wirbt, interessiert ihre Follower jedoch wenig. Vielmehr ist es das Gesicht, das sich eindeutig verändert hat.

"Ja, ich habe mein Gesicht optimiert"

"Uff, was ist denn mit dir passiert?", schrieb ein weiterer Fan. Ist Botox im Spiel? Oder gar ein Lifting? In den Kommentaren überschlugen sich die Äußerungen zu den möglichen Beauty-Eingriffen. Doch während die meisten Promis die negativen Reaktionen entweder ignorieren und nur mit "Ich trinke fünf Liter Wasser am Tag" kommentieren, sprach die 40-Jährige nun Klartext.