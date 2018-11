Wie Schönheitschirurgie vor 100 Jahren aussah

1931 sahen 1500 Menschen einem Chirurg in einem Saal dabei zu, wie er an Schauspielerin Martha Petelle ein Facelifting durchführte. 1942 gibt es gerade einmal 120 zertifizierte Ärzte im Bereich der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie. In den Fünfzigern bezeichnen Ärzte kleine Brüste nach wie vor als "Behinderung" und empfehlen Implantate als "Heilung". Zu dieser Zeit werden Glaskugeln und sogar Holz in die Brüste implantiert. Erst in den Sechzigern wird das Silikonimplantat erfunden.