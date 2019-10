Brigitte R. Winkler: Leben für die Mode

Was war das immer für ein Vergnügen, Karl Lagerfeld zu treffen. Selfies mochte er nicht. Als ich meinen Kollegen Alfons Kaiser ( FAZ) bat, mich mit Karl zu fotografieren, sagte der Modekaiser doch glatt: „Das ist meine Lieblingsjournalistin aus Österreich.“ Als mich ein anderes Mal eine Kollegin ersuchte, sie mit Karl zu fotografieren, fragte er mich charmant: „Können Sie so gut fotografieren, wie Sie schreiben?“

In London von Vivienne Westwood mit „Hallo, Brigitte“ begrüßt zu werden, in Paris mit dem 97-jährigen Pierre Cardin zu diskutieren, in Mailand mitzuerleben, wie unser neuer Star, Arthur Arbesser, gefeiert wird, von Bernhard Willhelm in Hollywood geküsst zu werden oder mit Susanne Bisovsky in der Mailänder Scala ihre Kostüme für den „Freischütz“ zu bewundern und meinen LeserInnen und StudentInnen auf der Uni über meine Erkenntnisse seit fast 40 Jahren vor Ort berichten zu können – da sage ich: Danke, Gerd Leitgeb, danke, KURIER!