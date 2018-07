Brigitte R. Winkler: Mit den Modegrößen auf Du und Du

Ganz gleich, wann man sie in der Redaktion antrifft – Kollegin Brigitte R. Winkler ist eigentlich schon wieder auf dem Sprung. Seit mittlerweile 37 Jahren fliegt die Modejournalistin mehrmals pro Jahr nach Paris, New York, London und Mailand, um die neuen Kollektionen der Designer zu begutachten. Neben dem Schreiben hält sie zahlreiche Vorträge an Modeschulen – kommenden Herbst startet ihr neuer Lehrgang zum Thema "Strömungen zeitgenössischer Mode" an der Kunstuniversität Linz. Am Donnerstag wird Brigitte R. Winklers unermüdliches Engagement in der Modewelt mit der Verleihung des Professorinnen-Titels durch die Sektion Kunst und Kultur im Bundeskanzleramt geehrt.

Erste Fashion Week

Dass sie heute von Karl Lagerfeld als seine "Lieblings-Journalistin aus Österreich" bezeichnet wird, hat Winkler ihrem Ehrgeiz – und einer glücklichen Fügung – zu verdanken. Durch Zufall erfuhr sie 1977 von der Gründung der Frauenseite im KURIER. Ein paar Themenvorschläge später wurde sie engagiert. Nach einiger Zeit ging die damalige Moderedakteurin nach Deutschland, Winkler bekam deren Fashion-Ressort anvertraut – und fuhr ohne jegliches Vorwissen auf ihre erste Fashion Week nach Paris. "Ich weiß nicht wie, aber ich habe es irgendwie in die Show von Yves Saint Laurent hineingeschafft", erinnert sich Winkler, die nirgendwo akkreditiert war.