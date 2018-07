Dieser Tiroler Visagistin vertrauen die Hollywood-Stars

Sie nennt sich nicht Visagistin, sondern Celebrity Make-up-Artist und das zurecht. Monika Blunder (47), geboren im Tiroler Kufstein, wohnhaft in Hollywood, hat nämlich eine funkelnde Karriere hingelegt. Sie stylt nicht irgendwen, sondern die größten Stars, die das Kino zu bieten hat.

Als Teenager Feuer gefangen

Im Juli ist sie mit Amanda Seyfried (32) in Europa unterwegs, wo die Schauspielerin die Werbetrommel für den Kino-Hit "Mamma Mia 2" rührt (Start: 19. Juli). Blunder ist die Stylistin ihrer Wahl. Wie das kam? "Als ich ein Teenager war, hat mein älterer Bruder in München als Kamera-Assistent gearbeitet. Dort habe ich Make-up-Artists zum ersten Mal zugesehen." Blunder fing Feuer und startete in München ihre Ausbildung. Als ihr Bruder dann nach Los Angeles wechselte, folgte sie ihm nach und hatte mit Rebecca Romijn (45), bekannt aus der X-Men-Reihe, ihre erste Celebrity-Kundin. "Von da an wurde ich weiterempfohlen und konnte mich so etablieren."