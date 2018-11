Blazer, Sakko oder Jackett: Kennen Sie den Unterschied?

" Sakko, Blazer oder Jackett – leider werden diese drei Begriffe meistens für ein und dasselbe Kleidungsstück verwendet", sagt Martin Sturm, Inhaber von Sturm Herrenausstatter in Wien, im Gespräch mit dem KURIER. Es gebe laut dem Experten zwar nur kleine, jedoch entscheidende Unterschiede zwischen den einzelnen Kreationen.

Sakko: Der Kombinationsmeister

"Der Begriff Sakko stammt aus dem italienischen und bedeutet so viel wie 'Sack'", erklärt Sturm. Trotz wenig schmeichelhaftem Namen ist es vielseitig einsetzbar. "Es hat in den meisten Fällen keine großartigen Verzierungen und tonale Knöpfe. Damit ist es wesentlich praktischer ausgerichtet als andere Jacken und wurde in früheren Zeiten ausschließlich in der Arbeiterschicht getragen. Heute ist es ein heiß geliebtes Kleidungsstück unter Männern, da es leicht zu kombinieren und für fast jeden Anlass ausreichend elegant ist." Das Sakko ist für die Freizeit oder den Casual Friday vorgesehen.