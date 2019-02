Blagovesta Bakardjieva: Die Künstlerin der KURIER-Illustration

Grafik-Talent mit profunder Ausbildung

Ihr Talent für Grafikdesign perfektionierte die Künstlerin Blagovesta Bakardjieva (geboren 1979 in Sofia, Bulgarien) während ihres Studiums in Sofia und Wien. An der Akademie der Bildenden Künste ihrer Heimatstadt absolvierte sie auch die Meisterklasse für Grafikdesign und Illustration (bei Prof. Paskalev).