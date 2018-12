Dieses ukrainische Label ist der neue Liebling der Stars

Es war ein ungewöhnlich schlichter Auftritt auf dem roten Teppich. In der Vergangenheit griff Dakota Johnson häufig zu ausgefallenen Kreationen von Gucci-Designer Alessandro Michele. Beim Filmfestival in Marrakesch zeigte sich die Schauspielerin diese Woche von ihrer minimalistischen Seite.

Schlichte Schnitte und ausgefallene Prints

Die "Suspiria"-Darstellerin, die beim Festival auch in der Jury saß, erschien in einem schlichten grauen Seidenkleid zu dem sie Metallic-High-Heels trug. Entworfen wurde dieses von Svetlana Bevza. Die ukrainische Designerin hat sich in den vergangenen Jahren in ihrem Heimatland einen Namen gemacht, jetzt werden immer mehr internationale Schauspieler und Models auf sie aufmerksam.