Berlin Fashion Week: Sportalm zeigt Mode für die Piste und danach

Für sie ist es wichtig, in Berlin "Flagge zu zeigen", die Teilnahme an der deutschen Modewoche stehe bei Sportalm außer Frage: "Im deutschsprachigen Raum gibt es ja nur Berlin." "Wir sind stets am Wachsen und bleiben ein expansives Unternehmen", unterstrich die Designerin. Mit dem Zielpublikum würden auch die Kollektionen "immer internationaler".