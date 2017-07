Nachdem im Juni Chefdesigner Justin O'Shea seinen Posten niederlegte und man seit Jahren mit sinkenden Umsatzzahlen zu kämpfen hat, will das Modehaus Brioni mithilfe seiner neuen Strategie endlich wieder auf Erfolgskurs kommen. Für die neue Kampagne hat das italienische Unternehmen keinen Geringeren als Sir Anthony Hopkins als Testimonial engagiert.

Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen entstanden in Los Angeles unter der Leitung von Fotograf Gregory Harris. Dieser lichtete zuvor auch Samuel L. Jackson für die Frühjahrs-Kampagne ab. Hopkins trägt in der Werbung nicht nur neue Anzüge der Marke, die 1945 in Rom gegründet wurde, sondern auch einen Brioni-Pullover und -Schal aus seinem privaten Kleiderschrank. Laut dem Branchenmagazin Women's Wear Daily werden die Anzeigen ab dem 1. September 2017 geschaltet.

