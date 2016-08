Bei den diesjährigen MTV Video Music Awards performte Alicia Keys unter anderem anlässlich des 53. Jahrestags der "I Had a Dream"-Rede von Martin Luther King eine bewegende Rede mit Gesangselementen. Statt ihrer Wortgewandtheit und Bühnenpräsenz rückten zahlreiche Zuseher ihr Gesicht ins Zentrum der Aufmerksamkeit - denn dieses war ungeschminkt.

Kein Make-up seit Mai

Ende Mai dieses Jahres gab Keys in einem Essay bekannt, dass sie künftig auf Make-up verzichten werde (der KURIER berichtete). In ihrem Text beschrieb sie, wie sie über die Jahre zu einem "Chamäleon" der Showbiz-Industrie wurde und wie sehr dieser Zustand an ihrem Selbstwert nagte. "Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich, so wie ich bin, nicht gut genug für diese Welt sei", so Keys. Daraufhin schwor sie der Schminke ab. Sie wolle weder ihr Gesicht, noch "ihren Geist, ihre Seele, ihre Gedanken, ihre Kämpfe oder ihr emotionales Wachstum" verstecken.

Als Keys nun, knapp drei Monate später, ungeschminkt zu den MTV Video Music Awards kam, schwappte ihr eine Welle des erbosten Unverständnisses entgegen. Obwohl es nicht Keys erster Auftritt ohne Schminke war, zeigten sich zahlreiche User in den sozialen Medien regelrecht entrüstet über Keys make-up-freies Gesicht. Auch mit Beleidigungen und untergriffigen Kommentaren, die teilweise weit unter die Gürtellinie gingen, wurde nicht gespart.

Alicia Keys needs to cut this no make up shit. She looks horrible. — Black Bill Gates (@QuamSoSmooth) 29. August 2016

Guys Alicia Keys looks horrible without make up. Idc. — IG : Sthe__King_ ✨ (@Sthe__King_) 31. August 2016

Alicia Keys and this no make up thing was okay at first but now she needs to put on some makeup #VMAs — Zachary O'Neal (@Zachariyah) 29. August 2016

Alicia Keys needs to stop with this no makeup fuckery. USE THAT SHIT. It helps!!!! -_- #VMAs — GrabbyStef (@stefi18) 29. August 2016

This no makeup thing has gone to far. I'm talking to you @aliciakeys lol. #VMAs — darlando (@itsmedarlando) 29. August 2016

Die tolerante Gegenreaktion ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Zahllose Menschen ergriffen via Twitter und Co. für die Musikerin Partei und wiesen die Kritiker verbal in die Schranken.

Unglaublich, dass sich so viele über @aliciakeys fehlendes Make-Up aufregen. Man sollte meinen, 2016 wäre es egal, wer sich womit schminkt. — julia ♊ (@juliary_de) 29. August 2016

I definitely support Alicia keys and her no make up movement. ???????? — BrittanyWalker (@Bwalk1029) 17. August 2016

wtf????? a woman cant chose not to wear make up now? is that how far we have come ? https://t.co/u9NELuGdpz — DOC ALLAN (@AREA52_STUDIOS) 31. August 2016

Am Montag veröffentlichte Keys als Reaktion auf den teilweisen Shitstorm ein Posting auf Twitter, in dem sie klarstellte, dass sie keineswegs gegen Make-up sei. Sie selbst wolle eben keines mehr verwenden.