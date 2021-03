Zweites Sussex-Baby: Meghans und Harrys Pläne für die Geburt

Am Valentinstag dieses Jahres gaben Prinz Harry und Herzogin Meghan bekannt, ein zweites Kind zu erwarten. Ihr Sohn Archie, der am 6. Mai zwei Jahre alt wird, bekommt damit ein Geschwisterchen - und wie das Paar im Interview mit Oprah-Winfrey enthüllt hat, wird es diesmal ein Mädchen.

Meghan und Harry sollen Hausgeburt planen

Einem Insider zufolge sollen die Sussexes eine Hausgeburt planen. Dieser behauptet gegenüber Page Six, dass die Tochter des Paares in dessen 14,7 Millionen Dollar teuren Anwesen in Santa Barbara in Montecito, Kalifornien, zur Welt kommen soll.

"Sie hat ein wunderschönes Zuhause in Kalifornien, es ist eine wunderschöne Kulisse, um ihr kleines Mädchen zur Welt zu bringen", erzählt die anonyme Quelle gegenüber dem Promi-Portal über Meghan.

Die Geburt ihres ersten Kindes fand im Portland Hospital in der City of Westminster statt, obwohl sich Meghan bereits bei Archie eine Hausgeburt gewünscht hätte.