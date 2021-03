Auf den Spuren von Harry & Meghan in ihrer neuen Heimat Montecito

Wer bei den aktuell sonnigen 20 Grad durch die Straßen flaniert, könnte mit etwas Glück Prinz Harry auf seinem Fahrrad begegnen, oder der joggenden Herzogin Meghan mit ihren Hunden. Genau ein Jahr ist vergangen, seit sie ihren letzten Auftritt als „Senior Royals“ absolviert und Europa den Rücken gekehrt haben. Nach Zwischenstopps in Kanada und Beverly Hills sind Harry, Meghan und Archie in das 9.000-Seelen-Städtchen 150 Kilometer nördlich von L. A. übersiedelt – in ein Domizil, das Kensington Palace um nichts nachsteht: Ihr Anwesen, Château of Riven Rock genannt, umfasst nicht nur 1.600 Quadratmeter Wohnfläche, sondern auch ein Gästehaus für Mama Doria sowie einen mediterranen Garten mit Zypressen und Olivenbäumen. Und auch einen Hühnerstall gibt es – eine von vielen Erkenntnissen aus dem Aufreger-Interview mit Oprah Winfrey.

Nur keine Aufregung

Das ganz in der Nähe aufgezeichnete Fernsehereignis – alleine in den USA schauten 17 Millionen zu – katapultierte Montecito in den Fokus der Öffentlichkeit. Neben ihren schmerzlichen Erfahrungen in der „Firma“ offenbarten die Ex-Royals auch Einblick in ihr neues Leben. Harry genießt es, mit seinem Sohn durch die ruhige Nachbarschaft zu radeln, auch Wanderungen, etwa entlang des Hot Springs Canyon Trail, und Strandspaziergänge am hundefreundlichen Butterfly Beach stehen auf dem Freizeitplan. Eingekauft wird samstags auf dem Bauernmarkt. Aktivitäten, die als Mitglieder des Königshauses undenkbar gewesen wären.