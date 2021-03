Prinz Harry nimmt ersten "richtigen" Job an

Prinz Harry darf sich über einen neuen Titel freuen - im Lebenslauf. Der 36-Jährige hat bei dem in San Francisco ansässigen Unternehmen BetterUp, das sich mit den Themen psychische Gesundheit und Coaching auseinandersetzt, einen Job angenommen, wie am Dienstag auf der Firmen-Website bekannt gegeben wurde. Demnach wird Harry künftig als Chief Impact Officer tätig sein und in seiner neuen Rolle unter anderem zur Aufklärung darüber beitragen, wie wichtig es sei, sich auf präventive mentale Fitness zu konzentrieren.

"Proaktives Coaching bietet endlose Möglichkeiten für die persönliche Entwicklung, ein gesteigertes Bewusstsein und ein rundum besseres Leben", sagte Harry dem Wall Street Journal vorab.

Prinz Harry engagiert sich seit Jahren in Projekten rund um das Thema mentale Gesundheit. Auch über eigene psychische Probleme und deren Bewältigung hat er öffentlich gesprochen. "Ich glaube wirklich, dass eine gute psychische Gesundheit - mentale Fitness - der Schlüssel zu kraftvoller Führung, produktiven Gemeinschaften und einem zielgerichteten Selbst ist", erklärte der 36-Jährige einst auf seinem mittlerweile eingestellte Instagram-Account "SussexRoyal".

Mit dem "Megxit" - also ihrem Rückzug aus der ersten Reihe der Royals - hatte das Paar angekündigt, finanziell unabhängig leben zu wollen. Das Königshaus habe ihm allerdings bereits im ersten Quartal 2020 den Geldhahn zugedreht, hielt Harry im Interview mit US-Talkshowmoderatorin Oprah Winfrey Anfang März fest. Auch die Kosten für das notwendige Security-Personal seien nicht mehr übernommen worden. Er und Meghan hätten unter anderem die millionenschweren Deals mit Netflix und Spotify abgeschlossen, um die Kosten für die Sicherheit decken zu können. Wie Harrys neue Aufgaben bei BetterUp konkret aussehen werden, ist unklar. Auch über finanzielle Details wird geschwiegen.