Zweites Kind? Sängerin Adele heizt Spekulationen an

Die inoffizielle Ankündigung erfolgte während einem von Adeles Konzerten in München. Bei ihrem Aufritt las die 16-fache Grammy-Gewinnerin ein Fanschild mit der Aufschrift "Willst du mich heiraten?" laut vor. "Ich kann dich nicht heiraten", antwortete sie und hob ihre linke Hand, um auf einen Ring an ihrem Finger zu deuten, während die Menge jubelte. "Weil ich schon heirate", fügte Adele hinzu.

Nach fünfjähriger Verlobungszeit bestätigten Adele und Konecki im März 2017, dass sie geheiratet hatten. Kurz darauf kaufte das Paar ein gemeinsames Haus in East Grinstead in der südenglischen Grafschaft West Sussex. Im April 2019 gab das Management der Musikerin bekannt, dass sich das Paar getrennt habe.

Die 36-Jährige gab ihr Vorhaben, sich eine vorläufige Bühnenpause zu gönnen, am Samstag bei ihrem letzten Auftritt im Rahmen ihrer zehn Shows in München bekannt. "Nach dem hier möchte ich eine große Pause machen und ich denke, ich möchte andere kreative Dinge tun", verriet sie ihren Fans.

Adele wünscht sich eine Tochter

Nun fragt man sich, ob sich Adele vielleicht aus dem Rampenlicht zurückziehen will, um mit ihrem Verlobten Rich Paul ein Baby zu bekommen.

Die Britin hatte zuvor über ihre Hoffnung gesprochen, eines Tages noch eine Tochter zu bekommen. Bei einem Konzert in Las Vegas hatte sie ihrem Publikum im Mai mitgeteilt, dass sie ein weiteres Kind bekommen wolle, sobald sie ihre vorläufigen beruflichen Verpflichtungen absolviert hat.

Damals sagte Adele: "Sobald ich mit all meinen Verpflichtungen und all meinen Shows fertig bin, möchte ich ein Baby bekommen. Ich möchte ein Mädchen, weil ich bereits einen Jungen habe. Ich habe das Gefühl, dass sie wie die Person sein könnte, die ich am meisten auf der Welt liebe, aber wahrscheinlich auch am meisten hasse – das wird meiner Meinung nach passieren."