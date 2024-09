Brad Pitt mit Freundin in Venedig: Ex-Frau Jolie wird ferngehalten

Brad Pitt und seine Freundin Ines de Ramon zeigten sich am Samstag als Paar bei den jährlichen Filmfestspielen von Venedig.

Der 60-jährige Schauspieler kam vor der Sonntagspremiere seiner neuen Actionkomödie "Wolfs" in Venedig an, in dem er zusammen mit seinem alten Kumpel George Clooney zu sehen ist.

Letzterer trat zusammen mit seiner Ehefrau Amal Clooney ebenfalls am vierten Tag der Filmfestspiele auf.