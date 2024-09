Angelina Jolie: Neues Kapitel fernab von Brad Pitt und ihren Kindern

"Ich bin in dieser Stadt aufgewachsen," erzählte Jolie. "Ich bin hier, weil ich wegen einer Scheidung hier sein muss, aber sobald sie 18 sind, kann ich gehen", sagte Jolie dem Hollywood Reporter.

Jolie will in Zukunft "viel Zeit in Kambodscha verbringen"

"Wenn Sie eine große Familie haben, möchten Sie, dass sie Privatsphäre, Frieden und Sicherheit haben", fuhr die Schauspielerin fort. "Ich habe jetzt ein Haus, in dem ich meine Kinder großziehen kann, aber manchmal kann dieser Ort so sein, dass die Menschlichkeit, die ich überall auf der Welt gefunden habe, nicht das ist, mit dem ich hier aufgewachsen bin." "[Nach Los Angeles] werde ich viel Zeit in Kambodscha verbringen", sagte Angelina Jolie über ihre Zukunftspläne. "Ich verbringe Zeit damit, meine Familienangehörigen zu besuchen, egal wo auf der Welt sie sich befinden."

Zusammen mit Pitt hat Jolie auch vier weitere Kinder, die inzwischen erwachsen sind: Maddox (18), Pax (20), Zahara (19) und Shiloh (18).

Jolie lebt derzeit in einem historischen Wohnhaus in Los Feliz, einem Stadtteil der kalifornischen Millionenstadt Los Angeles, Kalifornien. Das Anwesen hat sie 2016 nach der Trennung von Brad Pitt gekauft. Auch Pitts Hauptwohnsitz befindet sich in der Nähe von Los Angeles.