Krise nach Trennung: Adele fünf Mal am Tag zur Therapie

Adele gestand am Freitagabend während ihrer Vegas-Show "Weekends with Adele" im The Colosseum im Ceasar’s Palace außerdem, dass sie sich jetzt erneut in Behandlung begeben habe: "Ich habe wieder mit der Therapie begonnen, weil ich ein paar Jahre ohne war. Ich musste anfangen."

Adele: Während Scheidung Therapiesitzungen am Tag

Sie fügte hinzu, dass sie für ihren Aufenthalt in Las Vegas in Topform sein wollte, nachdem sie zuvor festgestellt hatte, dass es äußerst vorteilhaft war, ihre Gefühle während ihrer Beziehungsschwierigkeiten zu verarbeiten.