2012 gründete er erfolgreich seine Agentur, die "Klutch Sports Group", die einige der US-Basketballstars wie LeBron James und Ben Simmons vertritt. Er habe selbst immer "ein Athlet sein wollen, jedoch: während sein "Herz groß" sei, sei er selbst klein, wie er sagte. Deshalb habe er sich entscheiden, Unternehmer zu werden. Laut New Yorker ist Paul außerdem Vater von drei Kindern. Verheiratet war er nie.

Ende vergangenen Jahres sprach Adele bereits in einem viel beachteten Interview mit US-Moderatorin Oprah Winfrey über ihre Scheidung. "Ich nehme die Ehe sehr ernst... und es wirkt so, als würde ich das jetzt nicht mehr tun", sagte sie in dem Gespräch. "Es ist fast so, als hätte ich es nicht respektiert, weil ich so schnell geheiratet habe und mich dann habe scheiden lassen. Es ist mir peinlich, dass es so schnell ging", so die Sängerin. Nun scheint Adele wieder im Reinen mit sich und ihrer Geschichte zu sein - sie blickt einer gemeinsamen Zukunft mit Rich Paul entgegen.