Böses Gerücht um Liebes-Krise: Kann Adele ihre Beziehung noch retten?

Die britische Sängerin Adele hatte einen Tag vor Konzertbeginn ihren Auftritt in Las Vegas abgesagt. Mit Tränen in den Augen wandte sich der Weltstar am Donnerstag auf Twitter in einer Videobotschaft an die Fans. Es tue ihr so leid, aber ihre Show sei einfach nicht fertig, sagt die sichtlich aufgelöste Musikerin. Sie und ihr Team hätten alles versucht, aber die Coronavirus-Pandemie habe alles zunichte gemacht. Es mehrten sich aber auch Gerüchte, wonach es zwischen der Sängerin und den Veranstaltern zum Streit gekommen sein soll. Nun scheint auch die neue Beziehung der Musikerin am seidenen Faden zu hängen.

Adele von Freund Paul Rich im Stich gelassen?

Britische Medien berichten, dass Adeles Freund Paul Rich ihr während ihrer Krise in Las Vegas nicht beigestanden haben soll. Nun soll die Sängerin Rich in dessen Villa in Beverly Hills aufgesucht haben, um zu versuchen, ihre Beziehung zu kitten.