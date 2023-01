Zu weit gegangen: Prinz Williams Reaktion auf Harrys jüngste Enthüllungen

Vor der Veröffentlichung seines Buches "Spare", das am 10. Jänner unter dem deutschen Titel "Reserve" erscheint, gab Prinz Harry gleich zwei explosive Interviews, in der er bisher unbekannte, brisante Details über die Königsfamilie enthüllte und abermals Vorwürfe gegen "die Firma" erhob. Der Herzog von Sussex setzte sich mit Tom Bradby von ITV zu einem Primetime-Fernsehinterview zusammen, um seine Memoiren zu bewerben, bevor er sich Anderson Cooper für ein weiteres brisantes Interview auf CBS anschloss. In den Interviews äußerte Harry unter anderem den Vorwurf, ihre Vorurteile gegen die geschiedene, farbige Meghan Markle hätten William und Kate daran gehindert, die Ex-Schauspielerin in der Royal Family willkommen zu heißen. Zudem warf er seiner Schwiegermutter Camilla vor, sich an einer gezielten Aufstachelung der Presse gegen ihn und Meghan beteiligt und private Details an die Presse preisgegeben zu haben.

William nach Harrys Enthüllungen "am Boden zerstört"

Wie auch schon in seinen Memoiren kam Harry in den Interviews auch auf seine zerrüttete Beziehung zu seinem Bruder William zu sprechen. Er deutete dabei an, dass der Bruch zwischen ihm und William schon früher als gedacht erfolgt sei. Gegenüber Tom Brady warf Harry seinem Bruder vor, ihn bereits zu College-Zeiten im Stich gelassen zu haben. Der Prinz von Wales sowie König Charles III haben sich - wie gewohnt - zu Harrys Aussagen bisher nicht offiziell geäußert.