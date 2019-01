Zu alt, um Auto zu fahren? Prinz Philips Unfall führt zu Debatte

Der 97-jährige Prinzgemahl saß am Donnerstagnachmittag am Steuer, als sein Land Rover in der Nähe des britischen Sandringham mit einem anderen Wagen kollidierte. Prinz Philip selbst blieb unverletzt. Dafür musste die Fahrerin sowie die Beifahrerin des anderen Autos im Spital behandelt werden. Auch ein neun Monate altes Baby war mit an Bord, dieses blieb jedoch ebenfalls unverletzt.

Zwei Tage nach dem Unfall wurde Prinz Philip von der Polizei angehalten. Er war wieder im Auto unterwegs - und zwar nicht angegurtet.