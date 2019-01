Gehirnblutung? Große Sorge um Prinz Philip

Prinz Philip, der Duke of Edinburgh, saß offenbar selbst am Steuer eines Range Rovers, als er Donnerstag Nachmittag in der Nähe des königlichen Wohnsitzes in Sandringham in der Grafschaft Norfolk einen kleinen schwarzen Kia übersah.

Sein Wagen soll sich nach einem Augenzeugenbericht mehrfach überschlagen haben.