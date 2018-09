10 Dinge, die Sie noch nicht über Prinz William wussten

3. Wo ging Prinz William zur Schule?

Prinz William begann an der Wetherby Prep Schule bevor er zur Ludgrove Schule wechselte. Danach ging er ans Eton College, wo er mit drei A'Levels und einem A in Biologie und einem B in Kunstgeschichte abschloss. Anschließend besuchte er die University of St. Andrews, wo er in Kunst eine Auszeichnung erhielt.

4. Wer sind die Paten von Prinz William?

Prinz William hat sechs Paten. Konstantin II, der ehemalige König von Griechenland, Prinzessin Alexandra, die Cousine der Königin, Lady Susan Hussey, die Hofdame der Königin, Lord Romsey, Enkel von Lord Mountbatten, Sir Laurens van der Post, der Entdecker und Schriftsteller und die Herzogin von Westminster, der Dianas Wahl für Paten war.