Nach Autounfall: Schwere Vorwürfe gegen Prinz Philip

Nachdem der Mann der Queen vergangene Woche einen schweren Autounfall verschuldet hatte, erhebt nun eines der Unfallopfer Vorwürfe gegen Prinz Philip.

"Habe keine Ahnung, ob es ihm überhaupt leid tut"

Der 97-jährige Royal saß am Donnerstagnachmittag am Steuer, als sein Land Rover in der Nähe des Landsitzes Sandringham in einen anderen Wagen krachte. Der Prinz selbst blieb unverletzt. Dafür musste die Fahrerin sowie die Beifahrerin des anderen Autos im Spital behandelt werden. Auch ein neun Monate altes Baby war mit an Bord, dieses blieb jedoch unverletzt.

"Der Aufprall war enorm. Menschen hätten getötet werden können", hatte ein Augenzeuge über den Crash erzählt.