Zieht Angelina Jolie mit ihren Kindern nach London?

Es scheint, als würde der Rosenkrieg des ehemaligen Hollywood-Traumpaares wohl nie zu Ende gehen: Waren es in den letzten Wochen noch Streitigkeiten um Sorgerecht und Unterhaltszahlungen, könnte Angelina Jolie (43) jetzt noch einen Schritt weiter gehen, um Brad Pitt (54) quasi "legal" die gemeinsamen Kinder zu entziehen.

Rosenkrieg längst am Höhepunkt

Die größte Sorge des ohnehin schon geplagten Familienvaters ist aktuell, dass Noch-Ehefrau Angelina Jolie mit den gemeinsamen Kindern nach Europa ziehen könnte. Nicht genug, dass sie ihren Kids verboten hat, Brad mit "Papa" anzusprechen und den Kontakt zwischen den Kindern und ihrem Vater aufs Allernötigste reduziert. Denn auch wenn das Gericht im laufenden Scheidungskrieg des Paares Pitt mehr Besuchsrechte zugesprochen hat (das Gericht ordnete an, dass Brad Pitt seine Kinder an vier aneinanderfolgenden Tagen bis zu zehn Stunden sehen darf), lässt Angelina nichts aus, um dem Vater ihrer Kinder das Leben so schwer wie nur möglich zu machen (wie berichtet).

Umzug wäre schwer verkraftbar

Ein Umzug nach London wäre für Brad nur schwer verkraftbar, da der Familienvater für seine Kinder jederzeit da sein möchte und nicht jedes Mal viele Stunden im Flieger nach Europa sitzen will, um seine Kinder zu sehen, gab eine Insiderquelle gegenüber Mail on Sunday an.