Sorgerechtsstreit eskaliert: Jetzt wehrt sich Angelina Jolie

Unerwünschter Einblick in Scheidungsunterlagen

Nun fürchtet Jolie offenbar um ihren Ruf. Sie lässt über ihre Sprecherin klarstellen, dass sämtliche Informationen, die mit ihrer Scheidung zu tun haben, für die Öffentlichkeit unzugänglich hätten bleiben sollen. Die Aussagen seien "unzusammenhängend und irreführend", zitiert das US-Magazin People aus dem Statement ihrer Sprecherin.

"Von Anfang an standen für Angelina die Gesundheit und die Bedürfnisse ihrer Kinder im Vordergrund. Aus diesem Grund war es wichtig, dass die Anhörungen vor Gericht vertraulich bleiben. Es ist bedauerlich und nicht im Interesse der Kinder, dass jemand aus selbstsüchtigen Motiven heraus selektive Passagen veröffentlicht, um ein unpräzises und unfaires Bild davon zu schaffen, was wirklich passiert", heißt es weiter.

Brad Pitt ist indes bereits nach London gereist, wo seine Ex derzeit mit den Kindern residiert und "Maleficent 2" dreht. Auf Anordnung des Richters darf Pitt seinen Nachwuchs in der britischen Hauptstadt zehn Tage lang sehen. Ende Juli sollen Maddox (16), Pax (14), Zahara (13), Shiloh (12) und die Zwillinge Vivienne und Knox (9) ihren Papa dann in Los Angeles besuchen.