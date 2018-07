Angelina Jolie soll wieder frisch verliebt sein

Liebelei bereits seit März?

Glaubt man US-Medienberichten, könnte die Hollywood-Beauty nun endgültig über Brad hinweg zu sein. Das behauptet zumindest eine anonyme Quelle gegenüber dem Magazin Radar Online. Angelina soll sich einstweilen noch bedeckt halten, weil sie einen Medienzirkus um ihren neuen Mann mit allen Mitteln vermeiden will. Sie sei aber sehr glücklich und hätte ihn bereits ihren Kindern vorgestellt, will der Insider weiter wissen. Bereits im März wurde die Schauspielerin zusammen mit einem unbekannten Mann in Kambodscha gesichtet.