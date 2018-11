Zeta-Jones: Am Boden zerstört nach Vorwürfen an Michael Douglas

"Am Boden zerstört" seien die Kinder und sie gewesen, als Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung gegen Michael Douglas (74) laut wurden (dazu mehr). Das sagte Zeta-Jones (49) im Interview mit der Times of London, das am Sonntag veröffentlicht wurde.

Eine ehemalige Mitarbeiterin hatte Douglas vorgeworfen, vor ihr onaniert zu haben. Erst im Jänner diesen Jahres machte sie die Vorwürfe publik. "Ich hinterfragte meine moralischen Grundsätze (…). Diese Frau kam aus dem nichts und beschuldigte meinen Ehemann", erzählte Zeta-Jones. "Ich hatte ein sehr ernstes Gespräch mit ihm und den Kindern im Raum. (…) Es war furchtbar", erinnerte sich die Schauspielerin.