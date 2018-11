Douglas & Zeta-Jones: Zärtlichkeiten am Walk of Fame

Oscar-Preisträger Michael Douglas (74) hat auf dem "Walk of Fame" im Herzen von Hollywood eine Sternenplakette mit seinem Namen enthüllt. Er feierte damit seine 50-jährige Karriere im Showbusiness. "Warum hat dieser Moment so lange auf sich warten lassen", sagte Douglas mit einem Augenzwinkern vor Hunderten Fans, Familienmitgliedern und Freunden, die der Zeremonie am Dienstag beiwohnten.

Ein Stern für Michael Douglas

Die Verleihung des 2648. Sterns hing zeitlich mit dem Start seiner neuen Netflix-Serie "The Kominsky Method" Mitte November zusammen, in der Douglas einen ehemaligen Schauspielstar mimt.