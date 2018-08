Michael Douglas: "Die Qualen meines Sohnes waren ein Albtraum"

Drogensucht hat Familie schwer belastet

Voller Stolz hat sich Michael am Montag bei der Filmpremiere zu Marvels "Ant Man and The Wasp" mit seinem Sohn gezeigt und verkündet, dass es Cameron inzwischen wieder blendend gehe. Gleichzeitig betonte er aber auch, wie sehr ihm und seiner Familie die Drogensucht seines Sohnes zugesetzt habe. "Die Qualen meines Sohnes waren ein Albtraum. Es war für alle Beteiligten stressig, sehr schmerzhaft und schwer", so der 73-Jährige gegenüber Radio Time.