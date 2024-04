Zeit mit William und den Kindern ist vorbei: Herausforderung für Prinzessin Kate

Die Osterferien haben Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern auf ihrem Landsitz in Norfolk verbracht. Doch die sind nun zu Ende - und Kate ist wieder vermehrt auf sich alleine gestellt.

Die Osterferien haben Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren drei Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis auf ihrem Landsitz in Norfolk verbracht.

Nur wenige Stunden, nachdem Kate in einer Videobotschaft am 22. März ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht hatte, wurde die Familie mit einem Helikopter nach Anmer Hall geflogen, wo der Prinz und die Prinzessin von Wales Ostern abseits des Rampenlichts verbracht haben.

George, Charlotte und Louis müssen zurück in die Schule Im Gespräch mit dem BBC-Radio spekulierte The Sun-Redakteurin Victoria Newton, dass der Zeitpunkt der Ankündigung von Prinzessin Kate möglicherweise absichtlich war, um ihre Kinder vor der Öffentlichkeit zu schützen. "Soweit ich weiß, traf die Prinzessin tatsächlich vor zwei Wochen die Entscheidung, diese öffentliche Erklärung abzugeben", sagte Frau Newton. "Das Wichtigste für sie als Mutter war der Schutz dieser drei Kinder. Sie wollte nicht, dass sie zur Schule gehen, da sie noch mehr gefragt wurde, als sie ohnehin schon waren."

"Sie waren bereits in der Schule betroffen, daher war es immer ihr Plan, bis zum letzten Schultag zu warten", erklärte die Adels-Expertin. Newton fügte hinzu, die drei jungen Royals hätten wahrscheinlich bereits eine "unglaubliche Menge an Spekulationen in den sozialen Medien" ertragen müssen, mit denen sie "wirklich schwer umgehen" würden. Die Ferien haben jetzt aber ein Ende. Ab Montag, 15. April 2024, müssen George und seine Geschwister zurück in die Schule - und auch Prinz William kehrt zu seinen royalen Verpflichtungen zurück.

Kate auf Unterstützung von Mutter Carole angewiesen Für Catherine bedeutet dies, dass sie wieder vermehrt Zeit ohne ihre Liebsten verbringen muss. Auf Anraten ihres Ärzte-Teams unterzieht sich die Princess of Wales einer präventiven Chemotherapie - was eine Belastung für den Körper darstellt. Unterstützung bekommt Catherine in dieser schweren Zeit vor allem auch von ihrer Mutter, Carole Middleton, die die Osterferien auch zusammen mit ihrer Tochter, William und ihren Enkeln auf Anmer Hall verbracht hat. Auch Kates Vater Micheal zog kurzerhand nach Norfolk, nachdem Kates Krebsdiagnose öffentlich wurde, um Tochter und Enkel zu unterstützen. Ob ihre Mutter nach Ostern weiterhin bei Kate bleibt, ist nicht bekannt. Catherine muss sich aber nach wie vor schonen. "Die Prinzessin wird zu ihren offiziellen Pflichten zurückkehren, sobald ihr medizinisches Team ihr dies erlaubt", hieß es in einer offiziellen Mitteilung des Palastes. Die Middletons bewohnen ein Herrenhaus in Bucklebury, das unweit von Adelaide Cottage, dem Zuhause der Wales' in Windsor, entfernt liegt. Es wird angenommen, dass Catherine auch weiterhin auf ihre Unterstützung zählen kann. Dabei ist ihr vor allem ihre Mama ein wichtiger Halt. Auch für William hat diese eine entlastende Funktion.

"Carole war die treibende Kraft, die die Familie mit minimalem Aufwand und maximaler Bescheidenheit zusammenhielt", so eine Quelle gegenüber The Independent. "Sie hat George, Louis und Charlotte zur Schule gebracht und abgeholt, sie zu Sportwettkämpfen in der Schule mitgenommen und sie endlos unterstützt." "Sie ist eine echte Mary Poppins-ähnliche Figur", schwärmt der Insider über Carole Middletons Einsatz. "Sie ist zur Rettung gekommen, hat ihr Trost gegeben und war ein Fels für Catherine und William, als sie mit der Neuigkeit zurechtkommen mussten." Ingrid Seward, Chefredakteurin des Majesty Magazine, stellt klar: "Carole und Michael gehören für William genauso zur Familie wie für Catherine. Er liebt es, dass Carole ihm zur Seite steht, da sie von Anfang an für die Kinder da war und es einfach und beruhigend ist, ihre unschätzbare Hilfe zu haben." Carole Middletons Anwesenheit würde sich sowohl auf Kates als auch auf die Stimmung ihrer Kinder positiv auswirken: "Sie ist eine starke Frau."