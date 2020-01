Youtuberin NikkieTutorials outet sich als transgender

Die niederländische Youtuberin Nikkie de Jager, besser bekannt unter ihrem Pseudonym " NikkieTutorials", hat sich in einem am Montag veröffentlichten Video als transgender geoutet.

Schon immer ein Mädchen

"Ich wurde im falschen Körper geboren. Was bedeutet, dass ich transgender bin", begann de Jager ihr Enthüllungsvideo. Die 25-Jährige habe sich lange nicht getraut, dieses persönliche Detail mit ihren über zwölf Millionen Followern zu teilen, wolle mit ihrer Geschichte nun aber "kleinen Nikkies" Mut machen. "Ich hoffe, dass wenn ich aufstehe und frei bin, dich das dazu inspiriert, dasselbe zu tun", so de Jager in dem 17-minütigen Video. "Um dein Leben wirklich so zu leben, wie du es willst und wie du es verdienst."

Mit sieben Jahren habe sie begonnen, weibliche Kleidung zu tragen, mit 14 folgte eine Hormontherapie, erklärt sie. Seit ihren frühesten Kindheitstagen sei ihr klar gewesen, dass sie sich "im falschen Körper" fühlt. Mit 19 habe sie ihre "Verwandlung" dann gänzlich abgeschlossen.

Wurde erpresst

Der Zeitpunkt, zu dem de Jager damit an die Öffentlichkeit geht, ist allerdings nicht gänzlich selbst gewählt. Im Video erzählt sie, dass jemand versucht habe, sie mit der Information zu erpressen. "Ich wollte euch das irgendwann zu meinen Bedingungen sagen. Diese Möglichkeit wurde mir genommen", erklärte die Bloggerin. "Zuerst war es beängstigend zu wissen, dass es Menschen gibt, die so böse sind, dass sie die wahre Identität eines Menschen nicht respektieren können", so de Jager weiter. "Es ist gemein und abscheulich. Sie warfen mir vor, ich würde lügen." Deswegen habe sie sich entschieden, aus ihrer Vergangenheit nicht länger ein Geheimnis zu machen.

" NikkieTutorials" ist einer der erfolgreichsten Beauty-Kanäle auf Youtube. Seit 2008 postet die Niederländerin auf der Platform und war seitdem unter anderem als Beraterin für Marc Jacobs Beauty und Maybelline tätig.