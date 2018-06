Schminke für alle: Die Revolution der "Beauty-Boys"

Die männlichen Beauty-Blogger wollen mehr vermitteln als Schminktipps und Tubentests. Der Visagist und Blogger Jake-Jamie, bekannt als The Beauty Boy, verbreitete in den sozialen Medien den Hashtag #makeupisgenderfree – Make-up ist geschlechtsneutral. Die Botschaft: Schminke ist für alle da, Männer-Make-up ein weiterer Schritt in Richtung Gleichberechtigung. „Es geht nicht darum, dass Männer feminin sein wollen“, schreibt er auf seinem Blog, „es geht darum, dass wir die bestmögliche Version unserer selbst kreieren.“