Österreichs Mode-Blogger wagen den nächsten Karriereschritt

Zusätzlich zur Hand- und Fußpflege werden bei Babetown, so der Name des Beauty-Projekts, künftig auch Augenbrauen in Form gebracht. An der Bar können Besucher ein Glas Wein bestellen oder einen hippen Kurkuma Latte oder Mushroom Coffee kosten. Dazu gibt es gesunde Snacks – auch vegan und glutenfrei erhältlich. Dem nicht genug, entwickeln Julia Fodor und Katharina Hingsammer zeitgleich ihre eigenen Beauty-Produkte, darunter eine Handcreme, die vor Ort erhältlich sein werden. Viel Wert wird dabei auf die Zusammenarbeit mit regionalen Produzenten gelegt.

Internationale Vorbilder

Obwohl sich sowohl Vicky Heiler als auch die beiden Babetown-Besitzerinnen ihre Abhängigkeit von Instagram kritisch sehen, wissen sie, dass der Erfolg ihrer Projekte zu einem großen Teil von ihren Followern auf der App abhängt. "Meine Reichweite ist die Basis des ganzen Konzepts", sagt Heiler. "Es sind über 100.000 Menschen, die meinen Stil mögen – und somit potenzielle Kunden sind. Andere Marken müssen dafür normalerweise sehr lange Marketing betreiben." Dennoch will die 30-Jährige, dass ihr Label Viktoria Louise irgendwann losgelöst von ihr als Person erfolgreich ist. "Die Kollektion muss unabhängig von mir beim Kunden überzeugen. Wenn jemand noch nie von mir gehört hat, sollen Design und Qualität für sich sprechen."

Wie man eine große Followerzahl für die Etablierung einer Blogger-Modemarke nützt, zeigt derzeit kaum eine so gut wie Aimee Song. Die in Los Angeles lebende Influencerin spielt mit über fünf Millionen Fans seit Jahren in der Instagram-Oberliga. Vor wenigen Wochen lancierte die Halb-Japanerin ihr eigenes Label namens Song of Style. Die Entwürfe entsprechen zu hundert Prozent dem Stil, den die Bloggerin auf ihren Schnappschüssen zeigt: ein Mix aus weiblich und lässig, mit vielen Mustern und kräftigen Farben. Nur wenige Stunden, nachdem die ersten Entwürfe exklusiv beim Onlineshop revolve.com online gingen, waren die meisten davon ausverkauft.