Wollte der Palast Kim Kardashian nicht beim Thronjubiläum dabei haben?

"Kim wird selten abgelehnt, um an einer Veranstaltung teilzunehmen, also war dies ziemlich verwunderlich. Kim und Pete lieben die königliche Familie und wollten unbedingt bei dieser besonderen Feier dabei sein", wurde sogar ein vermeintlicher Insider zitiert.

Wie Page Six allerdings nun aufklärt, soll die Geschichte "nicht wahr" sein. Ein Vertreter von Kardashian stellt gegenüber dem Promi-Portal klar, die "Skims"-Gründerin hätte "nicht einmal danach gefragt" zu dem Ereignis für Queen Elizabeth II. kommen zu dürfen. Sie sei zwar mit Davidson für einige Tage in London gewesen, wäre aber bereits am Mittwoch wieder nach Los Angeles zurückgekehrt.

Staraufgebot bei Mega-Konzert

Für insgesamt vier Tage ist das Land in einen royalen Rausch verfallen, quasi jeder mit Rang und Namen beteiligt sich an den Feiern, Millionen Briten bejubeln landesweit ihre 96 Jahre alte Monarchin. Am dritten Tag der Festivitäten zum 70. Thronjubiläum von Elizabeth II. am Samstag stehen ein Pferderennen sowie ein Mega-Konzert mit vielen Stars am Buckingham-Palast auf dem Programm. Dabei wollen Thronfolger Prinz Charles und sein Sohn Prinz William mit Reden die Queen würdigen, wie britische Medien berichteten.