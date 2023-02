Wofür Kate Hudson ihrem Ex-Mann Chris Robinson immer noch dankbar ist

Die amerikanische Schauspielerin Kate Hudson ("Almost Famous") hat nach wie vor liebevolle Worte für ihren früheren Ehemann Chris Robinson übrig.

Im "The World's First"-Podcast erklärte sie, warum sie sich damals - mit nur 21 - für eine Heirat entschied. "Die Leute dachten, es sei impulsiv, aber ich sagte nur: 'Weißt du was? Ich werde es einfach machen. Ich werde es nicht hinterfragen.'" Sie sei "wahnsinnig verliebt" in Robinson gewesen. "Ich dachte: 'Warum sollten wir warten?'", so der Hollywoodstar. Obwohl sie inzwischen getrennte Wege gehen, erinnere sie sich gern zurück.