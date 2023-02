Schauspieler Julian Sands seit 4 Wochen vermisst: Suche dauert an

Vier Wochen nach dem Verschwinden des britischen Schauspielers Julian Sands ("Zimmer mit Aussicht") bei einer Wanderung in Kalifornien dauert die Suche nach dem 65-J√§hrigen an. Eine Sprecherin des Sheriff-B√ľros im Bezirk San Bernardino teilte der US-Zeitschrift People am Freitag mit, es seien weiter Suchteams in dem Gebiet im Einsatz. Sie g√§ben die Hoffnung nicht auf, aber "der Ausgang mag nicht das sein, was wir uns w√ľnschen", r√§umte sie ein.

Schwierige Wetterbedingungen

Sands war am 13. J√§nner zu einem Ausflug in die Gegend um den Mount Baldy nord√∂stlich von Los Angeles aufgebrochen und nicht zur√ľckgekehrt. Der Schauspieler lebt in der N√§he von Hollywood und ist laut Medienberichten ein begeisterter Bergwanderer.