Wo ist Freund Aris? Leni Klum mit mysteriösem Begleiter

Am Valentinstag 2021 zeigte sich Leni Klum dann erstmals ganz offiziell mit ihrem Freund auf Instagram. Im Oktober desselben Jahres folgte dann der erste gemeinsame Red-Carpet-Auftritt des Paares bei der Premiere von "The Harder They Fall" in Los Angeles. Seitdem turteln die beiden regelmäßig in der Öffentlichkeit und zeigen sich in den sozialen Medien. Umso mehr zeigten sich Lenis Fans jetzt verwundert, als sich das Nachwuchsmodel mit einem anderen jungen Mann auf einem Instagram-Foto präsentierte.

Leni Klum Fans fragen sich: Wo ist Aris?

Am Montag teilte Leni Klum ein Foto, das auf dem Coachella-Festival entstanden ist, von sich und einem unbekannten Begleiter. Leni lehnt sich an seine Schulter und verschickt ein Luft-Küsschen, beide tragen coole Sonnenbrillen. "Welche Sonnenbrille trägt er?", schrieb Heidi Klums Tochter unter das Foto, ohne ihren Followern zu verraten, um wen es sich bei dem jungen Mann handelt.