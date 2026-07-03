Wirbel um Mega-Hochzeit des Jahres: Dieser Star wurde von Swift und Kelce ausgeladen

Seit Tagen schon wurde spekuliert, dass die Hochzeit des Jahres kurz bevorsteht - nämlich die von Pop-Superstar Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelce. Berichten zufolge sollte die Feier am Freitag im New Yorker Madison Square Garden stattfinden. Inzwischen haben die Hochzeitsfeierlichkeiten laut übereinstimmenden US-Medienberichten begonnen. Dazu mehr:

Blake Lively: Keine Einladung zu Taylor Swifts Hochzeit? Zwei Personen dürften bei der kolportierten Hochzeits-Extravaganza aber nicht mit dabei sein: Swifts ehemalige beste Freundin Blake Lively und deren Ehemann Ryan Reynolds. Wie unter anderem TMZ berichtet, wurden Lively und Reynolds stattdessen weit entfernt vom prominent besetzten Probeessen von Taylor Swift und Travis Kelce fotografiert. Das Ehepaar unterstützte seine Tochter Betty am Donnerstag bei einem Reitturnier in Lake Placid, New York, wie von TMZ veröffentlichte Fotos zeigen. Es wird daher angenommen, dass Lively und Reynolds wohl keine Einladung zu Taylor Swifts Hochzeit erhalten haben.

Bruch zwischen Swift und Lively Swift und Lively galten einst als enge Freundinnen. Berichten zufolge soll die Freundschaft jedoch im Zuge von Livelys Rechtstreit mit Justin Baldoni in die Brüche gegangen sein.Im Juli vor zwei Jahren hieß es, die Sängerin hätte der Schauspielerin die Freundschaft gekündigt. Der Grund: Swift, die auch Patentante von Livelys Töchtern ist, soll in Baldonis Gegenklage genannt worden sein. Baldonis Anwälte behaupteten im Rahmen des Rechtsstreits, Lively habe ihrer Freundin gedroht, sollte diese sie im Prozess gegen ihren Co-Star nicht öffentlich unterstützen. Die Sängerin soll daraufhin Gerüchten zufolge den Kontakt abgebrochen haben. Swifts Lager erhob Vorwürfe, Lively habe die Musikerin „benutzt“ und „ausgebeutet“ - was Letztere jedoch über ihre Anwälte zurückweisen ließ. Die Freundschaft des Popstars und der Schauspielerin soll unter den Enthüllungen trotzdem erheblich gelitten haben (dazu mehr).

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