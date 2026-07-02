Taylor Swift und Travis Kelce sollen bereits im kleinen Kreis geheiratet haben

Taylor Swift und Travis Kelce haben im kleinen Kreis geheiratet - noch vor der geplanten Feier im New Yorker Madison Square Garden. Das berichtete die Rubrik „Page Six“ der New York Post am Donnerstag unter Berufung auf mehrere ungenannte Quellen.

Zuvor soll das Paar in dieser Woche insgesamt 26 Millionen US-Dollar (knapp 23 Millionen Euro) für wohltätige Zwecke in den USA gespendet haben, teilte eine Vertreterin Swifts mit.