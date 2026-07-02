Bald ist Taylor Swift Braut: Diese Promihochzeiten sind unvergessen

Wann Pop-Superstar Taylor Swift (36) und Football-Profi Travis Kelce (36) ihre Hochzeitsfeier geben, ist offiziell noch Verschlusssache. Medienberichten zufolge steht die Party angeblich kurz bevor. Ob privat oder öffentlich: Es wäre wohl eines der größten Medienspektakel des Jahres. Bis es soweit ist, kann man in Erinnerungen an frühere Promitrauungen schwelgen. Auch wenn nicht jeder Bund ein Leben lang hielt, lieferten die Stars aus Hollywood und High Society zumindest Bilder für die Ewigkeit.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Eduardo Munoz Taylor Swift und Travis Kelce

Grace Kelly und Fürst Rainier III. (1956) Nach der standesamtlichen Trauung am Vortag geben sich die Filmikone Grace Kelly (damals 26) und Fürst Rainier III. von Monaco (32) am 19. April 1956 in der Kathedrale in Monaco das kirchliche Jawort. Unter den 700 Gästen sind Schauspielgrößen wie Cary Grant und Ava Gardner. Es ist die erste royale Hochzeit, die vor Millionen Zuschauern und Zuschauerinnen live im Fernsehen übertragen wird.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/- Fürst Rainier III. und Grace Kelly

Fürstin Gracia Patricia, wie die Oscar-Gewinnerin nach der Trauung heißt, trägt ein Kleid aus belgischer Spitze, Seide und Perlen von der renommierten Hollywood-Kostümbildnerin Helen Rose. Ein kleines Missgeschick: Beim Anstecken des Eherings muss sie ihrem Fürsten helfen. Elizabeth Taylor und Richard Burton (1964) Am Set des Monumentalfilms „Cleopatra“ beginnt die schlagzeilenträchtige Liaison der Hollywood-Stars Elizabeth Taylor und Richard Burton. Bei der Trauung am 15. März 1964 in einer Suite des Ritz-Carlton im kanadischen Montréal sind neben dem Paar aber nur die Brauteltern, der Friseur und Burtons Garderobier anwesend.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © William Lovelace/Evening Standard/Getty Images Elizabeth Taylor und Richard Burton am Tag ihrer (ersten) Hochzeit

Taylor (damals 32) trägt bei ihrer fünften Hochzeit ein gelbes Chiffon-Babydollkleid von der „Cleopatra“-Kostümbildnerin Irene Sharaff sowie eine Bulgari-Smaragdbrosche – ein Geschenk von Burton (38). Nach einem Jahrzehnt turbulenter Liebe lassen sich die beiden 1974 scheiden, heiraten 1975 erneut und lassen sich 1976 wieder scheiden. Madonna und Sean Penn (1985) Auf einer grünen Klippe in Malibu (US-Bundesstaat Kalifornien) mit Blick auf den Pazifik heiratet Madonna an ihrem 27. Geburtstag den Schauspieler Sean Penn, der einen Tag später 25 wird. An jenem 16. August 1985 trägt der Popstar („Like a Virgin“) ein cremefarbenes Kleid mit langer Schleppe inklusive Schleier, Penn einen schwarzen Smoking. Zu den geschätzt 200 Gästen gehören die Schauspielerin Diane Keaton, ihr Kollege Tom Cruise, Sängerin Cher und Popart-Künstler Andy Warhol. Gestört wird die idyllische Szene von Paparazzi in Hubschraubern – entgegen dem Wunsch des Paares nach einer privaten Zeremonie. Madonna reagiert mit dem Stinkefinger.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kypros/Getty Images Madonna und Sean Penn hatten 1985 eine klare Botschaft für Paparazzi

Brad Pitt und Jennifer Aniston (2000) Noch ein Sonnenuntergang, noch ein Malibu-Anwesen: Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen heiraten am 30. Juli 2000 das Hollywood-Traumpaar Jennifer Aniston (31) und Brad Pitt (36). Rund 200 Gäste – darunter die Schauspieler Edward Norton, Salma Hayek, Cameron Diaz und Anistons Co-Stars aus „Friends“ – erscheinen zu der pompösen Eine-Million-Dollar-Party. Das einzige Hochzeitsfoto, das an die Medien gelangt, zeigt Aniston in ihrem mit Glasperlen besetzten Kleid aus weißem Satin und Seide des Mailänder Modemachers Lawrence Steele. Pitt trägt einen schwarzen Smoking. Berichten zufolge singt Melissa Etheridge auf der Party Led Zeppelins „Whole Lotta Love“. Kim Kardashian und Kanye West (2014) Der Medienstar Kim Kardashian (33) und Rapper Kanye West (36) laden am 24. Mai 2014 zu ihrer Hochzeit auf eine historische Festung in Florenz ein. Vor etwa 200 Gästen singt der weltbekannte Tenor Andrea Bocelli beim Einzug der Braut. Sie trägt ein weißes Haute-Couture-Spitzenkleid von Givenchy und einen langen Seidenschleier, West einen maßgeschneiderten Givenchy-Smoking. Zum ersten Tanz spielt Sänger John Legend dem Paar sein „All of Me“. Am Vorabend wird bereits mit einer prunkvollen Feier im Spiegelsaal von Schloss Versailles bei Paris auf ihre Trauung eingestimmt – inklusive eines Auftritts von Lana del Rey („Summertime Sadness“). Für die mehrtägigen Feierlichkeiten steht eine Summe von 21 Millionen Dollar im Raum. Amal Alamuddin und George Clooney (2014) Am 27. September 2014 geben sich die britisch-libanesische Menschenrechtsanwältin Amal Alamuddin (36) und Hollywood-Star George Clooney (53) in einem Luxushotel in Venedig das Jawort. Bis in die Nacht feiern sie mit rund 120 Gästen in einem Palazzo am Canal Grande. Mit dabei sind unter anderem Clooneys Hollywood-Kollegen Robert De Niro, Matt Damon, Bill Murray, Supermodel Cindy Crawford und U2-Sänger Bono. Die Kosten des mehrtägigen Festprogramms werden auf 4,6 Millionen Dollar geschätzt. Meghan Markle und Prinz Harry (2018) Für maximale Bühne sorgen die Royals: Am 19. Mai 2018 schreitet US-Schauspielerin Meghan Markle (36) in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor an der Seite von Prinz Charles (heute König Charles III.) in Richtung Altar, wo Prinz Harry (33) etwas nervös auf sie wartet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/POOL/BEN STANSALL Prinz Harry und Meghan Markle