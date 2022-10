Hat Taylor Swift den Namen von 4. Kind von schwangerer Blake Lively verraten?

"Ich sehe die große Flucht, so lange, Daisy May / Ich habe die Blütenblätter gepflückt, er liebt mich nicht", singt Swift auf Englisch darin. "Etwas anderes erblühte, Schreiben in meinem Zimmer / Ich spiele meine Lieder auf dem Parkplatz."

Auch wenn es etwas weit hergeholt scheint - in den sozialen Medien wird über die Identität der in dem Lied genannten Person spekuliert. "Moment mal, Daisy May ist der Name von Blake Livelys und Ryan Reynolds jüngstem Kind?", twitterte ein Fan. "Ich sage es jetzt voraus, Daisy May wird der Name des neuen Kindes von Blake und Ryan Reynolds sein, danke T. Swift", lautet ein weiterer Kommentar. Zahlreiche Twitter-User sind sich sicher, dass Swift in dem Song Namedropping betreibt.