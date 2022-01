Goldesel: Das Geschäft mit dem royalen Nachwuchs

Das britische Königshaus durfte sich im vergangenen Jahr mehrfach über royalen Nachwuchs Freuen: Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie wurden beide zum ersten Mal Mama. Queen-Enkelin Zarah Tindall brachte ihr mittlerweile drittes Kind, Sohn Lucas zur Welt. In ihrer neuen Wahlheimat Kalifornien hatten auch Herzogin Meghan und Prinz Harry Grund zur Freude: Sie wurden im Juni mit der Geburt ihrer Tochter Lilibet des vergangenen Jahres zum zweiten Mal Eltern. Doch nicht nur innerhalb der Royal Family dürfte die Freude über den Familienzuwachs groß sein - auch die britische Wirtschaft profitiert vom royalen Nachwuchs.

Wie Royal-Babys die britische Wirtschaft bereichern

Mitglieder der königlichen Familie bringen dem Vereinigten Königreich durch den Tourismus viel Geld ein, aber auch die jüngste Generation erwirtschaftet beachtlich Geld. Obwohl der Königsfamilie seit langem vorgeworfen wird, Steuergelder für ihren Lebenswandel zu verwenden, bedeutet die "Firma" auch eine beachtliche Einnahmequelle für die Briten.

Nicht nur royale Hochzeiten, wie jene von Prinz William mit Kate Middleton im Jahr 2011 oder die Sussex-Hochzeit im Jahr 2018, ziehen große Scharen an Royal Fans und Touristen an und gelten als umsatzeinbringend, auch die Geburt königlicher Babys kurbelt die Wirtschaft an.