Williams & Kates Abwesenheit bei Lilibets Taufe hatte nachvollziehbare Gründe

Fernab von der Royal Family ist Lilibet, die 21 Monate junge Enkelin von König Charles Ill, in Kalifornien getauft worden. Wie die US-Zeitschrift People am Mittwoch unter Berufung auf eigene Quellen berichtete, fand die Zeremonie mit etwa 20 bis 30 Gästen im Anwesen von Lilibets Eltern Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) in Montecito statt. "Ich kann bestätigen, dass Prinzessin Lilibet Diana am Freitag, den 3. März, vom Erzbischof von Los Angeles, John Taylor, getauft wurde", teilte ein Vertreter des Paares mit.

Lilibet Diana, die am 4. Juni zwei Jahre alt wird, ist nach dem familieninternen Spitznamen ihrer Urgroßmutter Queen Elizabeth Il sowie nach ihrer Großmutter Diana, Harrys 1997 gestorbenen Mutter, benannt. Die Zeremonie brach mit royalen Traditionen. So war zwar Meghans Mutter Doria Ragland ebenso anwesend wie Lilis Patenonkel, der Schauspieler Tyler Perry, wie People schrieb. Allerdings fehlten Vertreterinnen und Vertreter von Harrys Familie. Das Paar habe Charles (74), Queen Camilla (75), Thronfolger Prinz William (40) und dessen Ehefrau Prinzessin Kate (41) eingeladen. Doch niemand sei gekommen.

Zu großer Security- und Anreiseaufwand

Beobachterinnen und Beobachter gingen davon aus, dass Sicherheitsvorkehrungen sowie der Zeitaufwand für die 8800 Kilometer weite Reise an die US-Westküste zu groß gewesen wären - einen Anhaltspunkt für anhaltende Differenzen müsse man in Charles' Abwesenheit dementsprechend nicht sehen. Üblicherweise finden royale Taufen im kleinen Familienkreis in England statt. Lilibets älterer Bruder Archie war im Alter von acht Wochen am 6. Juli 2019 auf Schloss Windsor getauft worden. Damals waren Charles und Camilla sowie William und Kate dabei.