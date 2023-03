Prinz Louis könnte höchsten königlichen Titel erhalten: Der Grund

Laut Daily Mirror sei es am wahrscheinlichsten, dass der jüngste Sohn des Paares, Louis, eines Tages den prestigeträchtigen Titel Duke of Edinburgh verliehen bekommen wird - was daran liege, dass er der Vierte in der britischen Thronfolge ist.

Prinz George werde wie sein Vater und davor Charles den Titel Prince of Wales tragen, sobald William den Thron besteigt. An die heute siebenjährige Prinzessin Charlotte werde der Titel Princess Royal übergehen, den derzeit noch die einzige Tochter der verstorbenen Königin, Prinzessin Anne trägt.