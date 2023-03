Herzogin Meghan besucht nach Hausverlust Obdachlose

Es tut sich so einiges bei dem Herzogpaar von Sussex: Am 3. M√§rz wurde Harrys und Meghans Tochter Lilibet in Kalifornien getauft. Lilibet und ihr Bruder Archie wurde zudem nach langen Diskussionen der Prinzessinnen- und Prinzentitel verliehen. Vor wenigen Tagen wurde au√üerdem verk√ľndet, dass der Prinz und die Herzogin offiziell zur Kr√∂nung von K√∂nig Charles III am 6. Mai eingeladen wurden. Kurz zuvor wurde bekannt, dass das Paar von Charles aufgefordert wurden, k√ľnftig auf ihren britischen Zweitwohnsitz Frogmore Cottage zu verzichten und diesen zu r√§umen. Jetzt hat Meghan zum ersten Mal seit L√§ngerem mal wieder einen √∂ffentlichen Auftritt absolviert und eine Einrichtung f√ľr Obdachlose besucht.

Nach Räumungsbefehl: Meghan besucht Obdachlose

Die ehemalige Schauspielerin besuchte am Internationalen Frauentag ein Obdachlosenheim f√ľr schwangere Frauen in Los Angeles und verteilte Hilfsg√ľter. Die zweifache Mutter wurde von Fotografen geknipst, wie sie im Harvest Home gut gelaunt und mit einem breiten L√§cheln im Gesicht den freiwilligen Helferinnen unter die Arme griff.