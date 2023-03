Prinzessin Lilibet: Harrys & Meghans Tochter in Kalifornien getauft

Lilibet wurde in dem Moment Prinzessin, als Charles III am 8. September 2022 mit dem Tod von Queen Elizabeth II neuer britischer Monarch wurde. Auf der Internetseite des Palasts wird sie allerdings offiziell noch als "Miss Lilibet Mountbatten-Windsor" geführt. In der Thronfolge rangiert das Mädchen auf Platz sieben.

Lilibet kam am 5. Juni in einer Klinik in Kalifornien, wo die Familie seit ihrem Rückzug aus der britischen Königsfamilie lebt, zur Welt.

Name zollt Queen Tribut

Um Harrys und Meghans Namenswahl hatte nach der Geburt des Mädchens Aufregung geherrscht: Die im vergangenen September verstorbene Queen Elizabeth trug den Spitznamen Lilibet seit Kindheitstagen innerhalb der Familie. "Der Herzog (Harry) hat mit seiner Familie vor der Bekanntgabe gesprochen, seine Großmutter war das erste Familienmitglied, das er angerufen hat", hatte eine Sprecherin des Paares beschwichtigt.

Während dieses Gesprächs habe er die Hoffnung geäußert, das Mädchen zu Ehren seiner Großmutter Lilibet zu nennen, so die Sprecherin weiter. Sie fügte hinzu: "Hätte sie das nicht unterstützt, hätten sie den Namen nicht verwendet". Zuvor hatte die BBC unter Berufung auf Palastkreise berichtet, das Paar habe die Königin nicht in die Entscheidung miteinbezogen.